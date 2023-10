Ancora qualche ora col fiato sospeso e poi la sosta nazionali sarà terminata. Già martedì torneranno ad Appiano i primi nazionali, mentre domani riprenderanno gli allenamenti dei 'reduci' nel pomeriggio in vista di Torino-Inter di sabato.

"L’unico ai box rimane Marko Arnautovic, in attesa di tornare ad allenarsi sul campo dopo il problema fisico accusato a Empoli - racconta il Corsport -. I primi a tornare ad Appiano dalle sfide internazionali saranno Calhanoglu (impegnato stasera nella seconda sfida con la Turchia di Montella contro la Lettonia) e Sommer, oggi in campo con la Svizzera contro la Bielorussia dopo il rinvio del match previsto in Israele. A loro due seguirà la coppia olandese, De Vrij e Dumfries, impegnata domani sera in una sfida in Grecia decisiva per la qualificazione a Euro 2024. Come sempre gli ultimi a tornare saranno i sudamericani: Sanchez sarà in campo martedì sera mentre Carlos Augusto e Lautaro Martinez soltanto 24 ore dopo, rientrando in Italia giusto in tempo per essere arruolati per la sfida di Torino". Insomma, solito problema...