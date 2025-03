La speranza è che il gol siglato contro il Monza da Hakan Calhanoglu, il 50esimo in Serie A, serva al turco come scossa mentale per buttare alle spalle un periodo difficile tormentato dagli infortuni. Esiste un'Inter senza Calhanoglu e una con il vero Calhangolu. Inutile nasconderlo. Hakan è il cervello e il cuore della squadra, la sua "assenza" (tra infortuni e prestazioni insufficienti) ha significato per l'ecosistema Inzaghiano un grave handicap nell'ultimo periodo.

Il gol bellissimo del 2-2 contro il Monza arriva probabilmente nel momento migliore. Perché tra una settimana c'è il big match contro l'Atalanta, che rappresenta per l'Inter un test cruciale verso la conquista del 21esimo scudetto, e all'orizzonte, Feyenoord permettendo, il quarto di finale di Champions contro il Bayern Monaco. Lo stesso Bayern Monaco che ha bussato alla porta dell'Inter la scorsa estate proprio per il turco.

Chi non ha mai abbassato lo standard delle sue prestazioni è Nicolò Barella. Un motorino inesauribile, un giocatore totale e imprescindibile per questa Inter. Lo trovi ovunque in mezzo al campo e la sua classe, come successo ad esempio a Rotterdam con l'assist per Thuram, è anche decisiva in zona gol.

Del terzetto stellare protagonista della conquista della seconda stella all'appello manca solo Mkhitaryan. L'età si fa sentire, Inzaghi difficilmente rinuncia a lui, ma l'armeno sta facendo davvero fatica. Contro il Monza è stato uno dei peggiori, ma è da qualche settimana che l'ex Roma non riesce ad essere decisivo come lo è sempre stato. Casualmente da quando ha definito l'Inter "ingiocabile" nel post partita della sfida contro il Monaco...

Alle spalle delle due mezzali Frattesi sembra essere sparito dai radar, mentre Zielinski sarà fermo per un po'. Urge recuperare a livello mentale il centrocampista azzurro. Poi c'è Asllani che, pur non sfigurando del tutto, ad oggi non può dare all'Inter quello che Calhanoglu può dare quando è al 100%. Inzaghi lo sa. L'Inter ha bisogno del suo centrocampo stellare per inseguire il sogno Triplete.

