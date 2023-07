L’Inter starebbe pensando di mantenere Paramount+ come main sponsor anche per la prossima stagione, dopo che il marchio della piattaforma di streaming aveva fatto capolino sulla divise di gioco indossate da Lautaro Martinez e compagni nelle gare con Torino e Manchester City (finale di Champions League). Secondo Calcio e Finanza, il club potrebbe confermare la partnership dal momento che è sfumata l’opzione Wizz Air, emersa sui media nelle ultime settimane. "L’obiettivo resta quello di riportare definitivamente uno sponsor sulla maglia nerazzurra, dopo il flop dell’affare Digitalbits che ha portato a mancati ricavi per oltre 30 milioni nella stagione 2022/23", si legge.

