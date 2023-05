Si è creato un cortocircuito tra emittenti televisive e Lega Serie A per il penultimo turno di campionato, e a pagarne le conseguenze è stata l'Inter. Notizia di oggi l'ira di Beppe Marotta per il posizionamento della gara contro l'Atalanta nello slot del sabato alle 20.45, a nemmeno 72 ore dalla disputa della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Tutto nasce dalla decisione di Sky di trasmettere l’incontro sfruttando come slot a sua disposizione per la co-esclusiva con DAZN quello del sabato alle ore 20.45 per esigenze di palinsesto.

Marotta, nell'esprimere le proprie sacrosante riserve, ha proposto come alternativa il Monday Night, con il calcio d'inizio alle 20.45 di lunedì 29 maggio. LA decisione di cambiare orario rimane in capo alla Lega, ma secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l’organismo presieduto da Lorenzo Casini non ha avvallato questa idea. La spiegazione è quantomeno singolare: lo spostamento al lunedì renderebbe complicato per Via Rosellini attendere fino a martedì mattina per la compilazione del calendario dell’ultima giornata di campionato.

