La telenovela sul possibile cambio di proprietà dell'Inter continua ad arricchirsi di nuovi protagonisti. Anche Andrea Radrizzani, uomo d'affari italiano e proprietario del Leeds United, starebbe prendendo in considerazione la possibilità di presentare un'offerta per acquistare il club nerazzurro. A riferirlo è Bloomberg, spiegando che Aser Ventures, azienza di proprietà di Radrizzani che detiene una quota di maggioranza nel club inglese, è tra gli investitori che stanno valutando un'offerta per strappare il Biscione dalle mani di Steven Zhang e di Suning. Questo quanto sostengono delle fonti vicine alla questione che hanno chiesto di non essere nominate. Le stesse fonti hanno inoltre confermato che pure Investcorp, società d'investimenti con sede in Bahrain, risulta essere tra i potenziali offerenti.