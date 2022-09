Nel tour di interviste con le tv dopo il tonfo dell'Inter a Udine, Samir Handanovic ha offerto la sua analisi sul momento nero della squadra di Simone Inzaghi anche ai microfoni di Rai Sport: "Tre sconfitte in trasferta con tre gol subiti in ognuna di queste non è più una cosa casuale perché sta succedendo spesso - spiega il capitano -. Bisogna analizzare e lavorare sul campo correggendo gli errori. L'Udinese ha vinto in tutto sul campo, dai duelli all'intensità che ha messo; noi abbiamo sbagliato tecnicamente troppo e non abbiamo avuto controllo della gara come siamo abituati a fare. La partita è andata su e giù, l'abbiamo persa su due calci piazzati. Dobbiamo ritrovare la compattezza perduta".