Samir Handanovic si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Bacchettato nell'ultimo Derby d'Italia per la goffa uscita sul cross di Cuadrado che ha portato alla traversa di stinco di Chiellini, il capitano dell'Inter è invece risultato decisivo deviando sul palo il potente destro di Zakaria che poteva valere il pareggio della Juventus. Un dettaglio che forse è sfuggito a molti, ma non allo sloveno: "Magari è sfuggita a voi, a me no - le parole rilasciate a Sport Mediaset nel post di Juve-Inter -. Ogni giocatore per vincere queste partite qua deve dare qualcosa".