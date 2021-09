Handa e le critiche: “Sempre così, non vedono l’ora di gettare roba sull’Inter”

Le parole del capitano nerazzurro ai microfoni di Sport Mediaset

"Ma all'Inter è sempre così, non vedono l'ora che succeda qualcosa per buttarci roba addosso. A noi non ce ne frega niente, anzi: vista com'è andata la partita di Genova, io vedo il bicchiere mezzo pieno".

Critiche anche su di te: dicono che non dai più sicurezza, che non sei più reattivo come in passato.

"Dico sempre che l'importante è chi dice le cose e non ciò che viene detto. Se a parlare è gente che non è stata mai in porta, non mi sta bene. Tanti giudizi superficiali di chi non sa nemmeno cosa significhi fare il portiere. Ma non me ne frega niente, siamo solo alla terza giornata e dobbiamo pensare a domani e non a quanto successo ieri".