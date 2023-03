Un ottovolante di emozioni l'Inter di Simone Inzaghi che alla seconda stagione all'Inter si ritrova a dover fare i conti con dati e statistiche che fanno della sua squadra il perfetto quadro clinico dello schizofrenico. Alti e bassi, bassi e poi di nuovo alti, ma soprattutto ancora bassi e tra una vittoria e una successiva clamorosa disfatta, i vice-campione d'Italia si ritrovano a fare a sportellate con un ritardo dalla capolista imbarazzante e le inseguitrici altalenanti tanto quanto loro ma pur sempre insidiose e attaccate. La classifica sembra suggerire una chiave di lettura secondo la quale l'eccezione è il Napoli e il campionato fatto finora, diverso invece il quadro che rende il calendario delle ventiquattro gare precedenti dell'Inter: sette sconfitte e due pareggi, a fronte delle quindici vinte, sei in meno rispetto alla squadra di Spalletti, sempre più lanciata verso un obiettivo che oggi non sembra poter essere messo in discussione da nessun'altra, supponendo che ci sia mai stata storia.

A voler focalizzarsi esclusivamente sull'andamento stagionale dei nerazzurri risulta piuttosto complicato riuscire a trovare una spiegazione ad un simile borderline saliscendi come dimostrano anche le parole di Lautaro nell'immediato post partita col Bologna durante il quale l'argentino ammette: "Come mai tutta questa differenza con squadre sulla carta abbordabili? Non lo so. Abbiamo dimostrato qualità e che la squadra c’è, perché in partite importanti siamo riusciti a fare ciò che avevamo preparato", cosa che non è riuscita al Dall'Ara, ma neanche contro Udinese, Empoli, Milan all'andata, Juventus, Lazio e Roma (volendo citare solo i ko), senza dimenticare i pari con Monza e Samp. Scivoloni che presentano un comune denominatore: mollezza, disordine, discrepanza tra teoria e pratica, idee di gioco mal applicate e difficoltà a trovare la porta troppo alta rispetto alle occasioni create. A Bologna, come in precedenza, l'Inter crea ma non riesce ad affondare nonostante la grande abnegazione del trascinatore Lautaro Martinez, zattera insufficiente a portare in salvo l'intera ciurma, finita più e più volte a naufragar in un mare tutt'altro che dolce come attestano le parole del Toro che carica la squadra di responsabilità: "Non abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Se vogliamo raggiungere degli obiettivi non possiamo scendere in campo così. Oggi sono troppo deluso per la prestazione fatta. Dobbiamo cambiare subito perché così non andiamo da nessuna parte". Espressioni dure che l'argentino sembra indirizzare esclusivamente a sé stesso e ai compagni che cozzano con quel "mi manca riuscire a tenere la concentrazione e la determinazione ogni due giorni e mezzo" uscito dalle labbra di Simone Inzaghi a Sky Sport dove il piacentino si autoproclama, quasi inconsapevolmente, vero responsabile.

Ben lungi da una dissertazione psico-semiotica delle parole del tecnico, difeso a spada tratta da Beppe Marotta che ad un paio di giorno dalla disfatta di Bologna ha confermato la fiducia nell'allenatore con il quale dirigenza e società intendono continuare nel bene di un progetto a medio-lungo termine, il peso del mea-culpa inzaghiano non può altresì passare inosservato e inascoltato. Le parole, a mo' di clamorosa resa, dell'ex Lazio sottoscrivono nero su bianco un dato di fatto già calcisticamente acclarato: la sindrome da braccino da tennista di cui soffre una squadra a cui manca, palesemente a questo punto, un punto di riferimento in grado di prendere le redini e aggiustare la rotta quando il mare è in tempesta.