"Nei primi mesi su LinkedIn, ho notato quanta discussione ci sia riguardo alla Generazione Z. La questione generazionale e i conflitti che a volte ne derivano sono al centro delle preoccupazioni di molti, anche nella mia vita privata. Non essendo un esperto di Gen Z e non facendone parte per definizione, vorrei approfondire l'argomento nel contesto degli sport competitivi. Allo stesso tempo, mi interesserebbe sapere quali paralleli vedi tra Gen Z e l''economia normale'". Inizia così il nuovo post di Robin Gosens dedicato appunto ai nati tra il 1997 e il 2012.

"Quello che noto da profano è che la Gen Z vede il mondo del lavoro in modo molto diverso dalle generazioni precedenti. Sono spesso interessati a svolgere un lavoro che aggiunga valore alla società. Fanno domande perché hanno in mente il quadro generale per fare davvero la differenza. Chiedono molte più cose, vogliono sapere il motivo del compito e non hanno paura di fare domande se il perché non è chiaro. Credo che questo aumento del bisogno di comunicazione e il cambiamento nella cultura del feedback sia una differenza determinante rispetto ad altre generazioni.

Posso vedere qualcosa di simile nel mondo del calcio con i giovani giocatori. Quando sono diventato professionista - ricorda l'esterno nerazzurro -, c'era una cosa che ho evitato sopra ogni altra: attirare l'attenzione inutilmente. Non ho fatto domande quando ho iniziato. Ho fatto solo quello che mi è stato detto. Il mio motto era: meno domande faccio, meno mi faccio notare. In retrospettiva, non era certamente il miglior motto, ma così andava. A mio avviso, questo è completamente cambiato. La generazione giovane arriva con una buona dose di autostima e non ha paura di fare domande fin dal primo momento. Se i giovani giocatori non capiscono qualcosa, chiedono spiegazioni. Se hanno un'opinione diversa, la esprimono. E se non giocano, chiedono perché. Vogliono sempre una spiegazione e chiedono un feedback quotidiano per migliorare.