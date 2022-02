Gosens: “Inter una cosa meravigliosa. Trattativa surreale, quando ho saputo dormivo”

Il tedesco sulla ricca proposta del Newcastle: "Nessuno avrebbe detto no, ma avrei messo a repentaglio i miei obiettivi sportivi"

Prima di scegliere di sposare il progetto Inter, Robin Gosens non è rimasto indifferente di fronte all'offerta economicamente più vantaggiosa del Newcastle United: "Ci ho pensato, ma non ho mai veramente preso in considerazione un trasferimento - l'ammissione del tedesco a Kicker -. Trovo che sia una cosa molta umana pensarci: è così se puoi guadagnare tanto di più rispetto a quanto percepisci per fare lo stesso lavoro, in un posto diverso. Ditemi se c'è qualcuno che avrebbe detto semplicemente 'no, grazie'. Non si tratta solo di me, probabilmente avrei potuto mantenere qualche generazione in più della mia famiglia con quei soldi. Ma quando devo decidere qualcosa, faccio sempre un elenco dei pro e contro e poi vedo quale aspetto prevale. E con questa offerta i pro erano chiaramente la Premier League e un contratto lucrativo, ma i contro avevano davvero troppi punti. Avrei messo a repentaglio i miei obiettivi sportivi. A fine carriera, vorrei guardarmi allo specchio e dire: 'Ho ottenuto il massimo dalla mia carriera sportiva'. A Newcastle non avevo avuto quella sensazione dall'inizio. Trovo discutibile questo gigantismo, questo basare tutto sui soldi. Sono un romantico del calcio senza speranza. Non voglio credere che non possiamo fermare questa deriva, mi ripugna. Anche se è ovvio che ne traggo beneficio, mica ho un ingaggio da apprendista all'Inter".