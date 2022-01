Gosens lascia la sede dell’Inter dopo la firma: direzione Appiano Gentile

Il programma prosegue speditamente e volge alla conclusione

Il programma del primo giorno da interista di Robin Gosens prosegue spedito e volge verso la conclusione. Dopo le tradizionali visite al CONI e all'Humanitas, il tedesco è stato nella sede dell'Inter in viale della Liberazione per espletare le formalità burocratiche e firmare il quadriennale con i nerazzurri, quindi poco fa è ripartito direzione Appiano Gentile, per incontrare lo staff presente (non Simone Inzaghi, ancora in isolamento) e i giocatori rimasti ad allenarsi a Milano. A questo punto manca solo l'annuncio ufficiale.