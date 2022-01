Gosens-Inter, l’agente: “Speriamo sia la soluzione giusta per lui”

Le parole di Gianluca Mancini all'uscita dalla sede nerazzurra dopo il summit per il trasferimento del tedesco

"Non è ancora chiusa, vediamo. Mancano dei dettagli, vediamo...". Così Gianluca Mancini ai microfoni dei cronisti assiepati all'uscita dalla sede dell'Inter dopo il summit per Robin Gosens. "Si fa in serata? Non lo so - ha spiegato l'agente del tedesco -. Perché l’Inter? Perché è l’Inter. Speriamo possa essere la soluzione giusta per lui".