Gosens-Inter, incontro proprio in questi minuti: fumata bianca a un passo

Trattativa agli sgoccioli per il tedesco che sarà un'arma in più di Inzaghi nella seconda parte di stagione

L'affare è di fatto già chiuso ( RILEGGI QUI ), ma proprio in questi minuti le parti si stanno vedendo a Milano per mettere la parola fine al negoziato che porterà Robin Gosens a vestire la maglia dell'Inter.

Come confermato dal nostro inviato, in sede ci sono Paolo Busardò e Gianluca Mancini, agente e intermediario della trattativa. Già per oggi, insomma, è previsto il lieto fine della trattativa.