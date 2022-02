Gosens e l’accoglienza di Simone Inzaghi: “Da tempo mi vede come suo quinto ideale”

Il tedesco: "Mi ha chiamato dicendomi: 'Sembra che non mi segnerai più contro...'. Ha un piano preciso per me"

Christian Liotta

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Kicker, Robin Gosens parla dell'accoglienza riservatagli dal suo nuovo allenatore Simone Inzaghi: "Mi ha contattato quando è apparso chiaro che i club stavano arrivando a un accordo. Mi ha chiamato e ridendo mi ha detto: 'Sembra che non farai più gol contro di me...'. Ha anche detto che l'Inter cercava rinforzi sulla sinistra e da tempo pensa che io sia la persona ideale per la posizione. 'Non dovrai perdere molto tempo per adattarti'". Questo perché il modulo usato dall'Inter è lo stesso dell'Atalanta: "E io dovrei avere la stessa libertà, soprattutto in attacco. Me lo chiede anche il mister. Inzaghi mi ha fatto sentire fin dall'inizio che contava su di me e che aveva un piano preciso per me. Questa è la cosa più importante. Sono molto felice".

Ma quando ritornerà in campo? "Speriamo di avere alle spalle l'ultima settimana di allenamento individuale. Faremo un'altra risonanza magnetica e se è positivo, cioè se il muscolo è guarito, tornerò piano piano all'allenamento di squadra. Poi devo riprendere il ritmo ma non dovrebbe volerci troppo tempo". Secondo il piano originale, però, Gosens sarebbe dovuto tornare in campo a fine novembre. Cosa è andato storto? "Purtroppo un po' troppe cose. Da una parte forse ero un po' troppo ottimista, dall'altra avevamo davanti l'importante partita di campionato contro la Juventus e la finale del girone con il Villarreal in Champions League. Il muscolo poteva non resistere allo sforzo. La lesione si è verificata nello stesso punto del muscolo e due mesi di lavori di riabilitazione sono stati inutili. La colpa va principalmente a me stesso, volevo tornare subito in campo e sono stato davvero ingenuo".