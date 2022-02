Gosens e la Nazionale: “Voglio il Mondiale. Ma la situazione del Qatar mi preoccupa”

Il neo interista sulle critiche al Paese ospitante: "Boicottaggio? No, usiamo quel mese per inviare dei messaggi"

Christian Liotta

Ovviamente, la Nazionale tedesca tocca buona parte dell'intervista che Robin Gosens ha rilasciato ai microfoni di Kicker. Con focus particolare sui Mondiali di novembre in Qatar, purtroppo non solo dal punto di vista calcistico: "La nazionale tedesca è eccezionale in ogni posizione. Ogni partita che non posso giocare è un argomento contro di me. La nazionale è la cosa più bella per me".

Hai avuto contatti con l'allenatore della nazionale Hansi Flick in questo periodo?

"Mi ha scritto subito e mi ha augurato il meglio. Per mesi ha continuato a chiedermi come stavo".

Mentre dovevi rimanere fermo, Flick ha provato nelle qualificazioni ai Mondiali in posizione di terzino sinistro gente come Thilo Kehrer, Christian Gunter e David Raum. Vuoi riprenderti il posto?

"Questa è assolutamente la mia pretesa e il mio obiettivo".

Cosa ti rende sicuro?

"So di non giocare da molto tempo. Ma sono motivato e so che posso basarmi sulle mie prestazioni. E se è così, sono sicuro che il tecnico della nazionale mi avrà ancora in lista".

Quindi, fin d'ora, supponi che sarai alla Coppa del Mondo.

"Non voglio perderlo."

Anche se il Qatar è al centro di roventi polemiche per la spinosa questione dei diritti umani, che ha portato più volte a chiedere un boicottaggio del torneo.

"Il Mondiale è il sogno più grande della mia infanzia e, da ora, ho una possibilità realistica di esserci. Se poi ignoriamo le circostanze... Ma non è possibile, quindi l'attesa è smorzata. Non vivo la vita alla cieca e sono molto consapevole di quello che è successo in questo Paese per costruire alcuni stadi. Sono preoccupato e in imbarazzo. Da un lato, si tratta del mio grande sogno d'infanzia e di un'opportunità forse unica di prendere parte a una Coppa del Mondo. Da piccoli giocavamo la Coppa del Mondo in giardino, sceglievamo un Paese ed eravamo per l'intera estate in Spagna o in Francia o in Ghana. Ci dicevamo: 'Immagina quanto sarebbe fantastico essere davvero lì'. E ora potrebbe accadere! Ma ora si gioca in Qatar e non puoi davvero aspettarlo perché ci sono così tante altre questioni che mi toccano. Provo amarezza nel capire che non puoi vivere un Mondiale con grande aspettativa".

Boicottaggio, sì o no?

"Per me un Mondiale è la cosa più grande, davvero. Non sto mentendo, niente è più grande. D'altra parte, conosciamo solo le tante criticità al di fuori del calcio. Ma non so se un il boicottaggio servirebbe a qualcosa. Joshua Kimmich dice che sarebbe troppo tardi? Gli do ragione".

Ci sono alternative?

"L'approccio che preferisco. Sappiamo che il mondo intero guarderà e che comunque sarà un Mondiale politico. Perché non utilizziamo questa piattaforma per attirare l'attenzione sugli abusi? Certo, non puoi nemmeno andare lì e dare l'esempio. Ma puoi anche usare questo mese per inviare messaggi".

E in che modo?

"Non lo so in questo momento, a dire il vero. Ma non credo ci sia altro modo. Lo sviluppo attuale è decisamente insopportabile. I tornei vengono assegnati a chi dà più soldi. I tifosi non ci stanno, molti si chiedono se smettere di guardare il calcio. È mai possibile? Quando ripenso a come guardavo solo calcio dalla mattina alla sera... E ora davvero non vuoi più vederlo volontariamente? Non si può andare avanti così. Dobbiamo fare qualcosa con urgenza".