Robin Gosens celebra il traguardo della laurea in Psicologia, conseguita lo scorso 22 febbraio "dopo 4 anni di duro lavoro". E su LinkedIn il neo dottore ha approfondito il suo percorso di studio: "Recentemente - ha scritto in un doppio post in tedesco e in inglese - un caro amico mi ha chiesto come faccio a gestire tutto. È stata una bella domanda, devo ammettere. Penso che sia grazie ai sogni e agli obiettivi di vita che continuo ad avere. Sono come un motore interiore che mi guida costantemente. Inoltre, la passione per le cose gioca un ruolo importante. Tuttavia, il fattore principale è la grande fortuna di poter scegliere le cose che voglio fare. Ritengo che sia un grande privilegio poter realizzare i miei progetti senza alcuna imposizione esterna. È proprio da questa libertà di scelta che la motivazione deriva spontaneamente, almeno così credo. Come nel caso dell'apprendimento: il mio grande sogno al termine della mia carriera è aprire uno studio, dove potrò aiutare gli atleti a gestire l'ansia, la pressione o altri problemi simili. Questo sogno ha ispirato l'argomento della mia tesi di laurea: il confronto tra il livello di resilienza degli atleti professionisti e non professionisti. Grazie alla mia esperienza come atleta professionista che ha dovuto affrontare problemi simili durante la sua carriera e alla base teorica acquisita attraverso i miei studi, credo di poter offrire un valido aiuto. La mia volontà è di trasmettere le mie conoscenze e di aiutare le persone nel miglior modo possibile. Anche se non ho ancora completato il percorso per realizzare il mio sogno, ho già gettato le basi".