Alla fine, vince l'equilibrio. E soprattutto, Juventus e Inter escono dall'Allianz Stadium con le loro certezze della vigilia rimaste sostanzialmente intatte: i nerazzurri respingono l'assalto al primato dei bianconeri, che però si accreditano sempre più come potenziale avversaria numero uno nella corsa allo Scudetto. Non ci sono particolari acuti in questa serata, se escludiamo quelli delle due reti di Dusan Vlahovic prima e Lautaro Martinez poi: un risultato giusto, con un secondo tempo decisamente più tattico rispetto al primo, e bicchiere sostanzialmente mezzo pieno per entrambe.

IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 1-1

MARCATORI: 27' Vlahovic (J), 33' Lautaro Martinez (I)

JUVENTUS: 1 Szczesny, 4 Gatti, 3 Bremer, 24 Rugani; 27 Cambiaso, 16 McKennie, 41 Nicolussi Caviglia (61' 5 Locatelli), 25 Rabiot, 11 Kostic (89' 12 Alex Sandro); 9 Vlahovic (80' 18 Kean), 7 Chiesa (80' 14 Milik).

In panchina: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 13 Huijsen, 15 Yildiz, 17 Iling-Junior, 20 Miretti, 47 Nonge.



Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries (70' 7 Cuadrado), 23 Barella (88' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu (83' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (70' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (88' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 31 Bisseck, 42 Agoume, 44 Stabile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Guida. Assistenti: Meli - Alassio. Quarto ufficiale: Massa. VAR: Irrati. Assistente VAR: Meraviglia.

Note

Ammoniti: Cambiaso (J), Cuadrado (I), Gatti (J)

Corner: 1-0

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

JUVENTUS-INTER 1-1 (27' Vlahovic (J), 33' Lautaro Martinez (I))

LIVE MATCH

94' - Finisce qui: Juventus e Inter si dividono la posta, a Vlahovic risponde Lautaro.

94' - Cuadrado, il cui impatto è stato decisamente buono, ottiene un fallo.

92' - Rimessa di Cuadrado, torre di Arnautovic, Szczesny esce e blocca.

90' - Quattro minuti di recupero. Cuadrado guadagna punizione per fallo di Alex Sandro.

90' - Con grinta e cuore, Carlos Augusto ottiene una rimessa in zona d'attacco.

89' - Nella Juve, Alex Sandro rileva Kostic.

88' - Frattesi e Arnautovic le ultime mosse di Inzaghi: fuori Barella e Thuram.

87' - Cuadrado prova il cross che diventa un tiro in porta, Szczesny controlla.

85' - Provvidenziale intervento di Gatti che toglie a Mkhitaryan un pallone interessante servito da Lautaro.

83' - Inzaghi si affida ad Asllani, fuori Calhanoglu.

83' - Atto di furbizia di Acerbi che fa rimpallare il pallone su Gatti e ottiene rinvio dal fondo.

81' - Nessuno arriva sul cross di Carlos Augusto, Cuadrado non evita che il pallone esca.

80' - Allegri cambia l'attacco con Milik e Kean, fuori Chiesa e Vlahovic.

79' - Altra ammonizione, stavolta per Gatti che colpisce Cuadrado lanciato in avanti.

78' - Rabiot manda a terra Barella, Guida fischia il fallo ma il francese fa ampi cenni di non essere d'accordo.

75' - Cuadrado atterra in spaccata Kostic, Guida lo ammonisce. Poco dopo, Lautaro viene atterrato da un avversario.

74' - Calhanoglu atterra Chiesa, Guida fischia punizione anche se il turco non ci sta.

73' - Cross di Cambiaso, facile da controllare per Sommer.

72' - A terra Acerbi dopo contrasto con McKennie. Guida ferma il gioco.

70' - Arriva il momento di Carlos Augusto e Cuadrado, fuori Dimarco e Dumfries. Boato dei tifosi bianconeri contro il colombiano. Barella intanto è rientrato.

69' - Scontro Bremer-Barella, il centrocampista è dolorante a terra. Guida chiama lo staff medico.

68' - Arriva il momento del cambio degli esterni per Inzaghi: si preparano Carlos Augusto e Cuadrado.

65' - Filtrante di Chiesa, spazzato via da Darmian. Poi c'è fallo di Gatti su Dimarco.

63' - Fallo di mano di Barella, che ha qualcosa da ridire a Guida.

61' - Primo cambio per la Juve: finisce la prova, per dirla tutta abbastanza incolore, di Nicolussi Caviglia. Dentro Locatelli.

60' - Vlahovic ruba palla a Calhanoglu e riparte, il turco lo rincorre e lo atterra di mestiere. Per Guida non c'è fallo.

58' - Palla ancora ai nerazzurri, che però non riescono a superare il pressing bianconero. Poi Dimarco effettua una sorta di punt footballistico che termina dritto a Szczesny.

55' - Dimarco strappa palla a Nicolussi e lancia la ripartenza. Lo stesso Dimarco poi sbaglia completamente il cross che attraversa l'area senza che nessuno arrivi.

51' - Lautaro prova a lanciare Dumfries, che però ha un controllo infelice.

50' - Barella trova un bel filtrante in area, Mkhitaryan corregge su Thuram che colpisce male la sfera: Szczesny blocca.

50' - Fase un po' confusa, l'Inter prova a rimettere ordine.

47' - Thuram prova il numero in area visto col Frosinone, Gatti controlla e Bremer spazza.

-----

21.50 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

21.49 - Le squadre guadagnano il campo per la ripresa. Colloquio con sorrisi tra Guida e Barella.

21.40 - Puoi leggere il commento del primo tempo CLICCANDO QUI!

-----

46' pt - Finisce qui il primo tempo: Juventus e Inter a riposo sull'1-1.

46' pt - Gatti si fa ingolosire da un'improbabile conclusione fuori area, palla abbondantemente a lato.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Strappo di Vlahovic, che guadagna una rimessa laterale. Poi arringa il pubblico.

43' - Bel taglio di Dimarco che appoggia all'indietro, Dumfries ostacola Lautaro impendendogli una conclusione pulita. Il capitano redarguisce l'olandese.

42' - Piccolo rischio per l'Inter che perde palla a metà campo, Acerbi evita ogni guaio alleggerendo per Sommer.

39' - Nerazzurri che giostrano la palla. Juve che attende.

IL GOL DI LAUTARO: Azione perfetta dell'Inter da un'area all'altra. Sommer serve Dumfries che appoggia per Barella, bravo a lanciare Thuram che si lancia in avanti e poi trova in area l'argentino che beffa Gatti col taglio in area e manda la palla dove Szczesny non può arrivare.

33' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZ!!!!

31' - Mkhitaryan sorprende il pressing bianconero, passaggio filtrante a Barella che calcia largo.

27' - Vlahovic! Juventus in vantaggio! Il serbo ruba palla a Dumfries e serve Chiesa, bravo a imbeccare il compagno in mezzo all'area: rasoterra imprendibile per Sommer. Esultanza un po' polemica per l'ex Fiorentina.

26' - Abbraccio un po' troppo caloroso di Rugani e Nicolussi per fermare Thuram. Guida fischia.

23' - Kostic sbaglia servendo involontariamente Lautaro, che però sorpreso dalla palla arrivatagli all'improvviso e tradito da un rimbalzo calcia largo.

23' - Dimarco prova a innescare la ripartenza Inter, Barella spara dall'altro lato per Dimarco anticipato da Cambiaso.

20' - Calhanoglu vede un po' di raggio per provare la conclusione dalla distanza e calcia, palla fuori non di molto.

18' - Bell'affondo di Dumfries che guadagna il fondo poi col cross imbecca Lautaro che di testa sul secondo palo non impegna però Szczesny.

17' - Cross di Kostic, Sommer esce e blocca in scioltezza.

15' - Occasione Chiesa! Da rimessa laterale lunghissima di McKennie, la palla di Rabiot arriva all'attaccante bianconero che si coordina e calcia, senza trovare la porta.

14' - Qualche storia tesa in area, Guida deve intervenire.

13' - Altre proteste dello stadio per un intervento di Barella su Chiesa non sanzionato da Guida. Sugli sviluppi, la Juve guadagna un corner.

11' - Cambiaso colpisce con un braccio il pallone fermando un'azione di Dimarco, Guida fischia punizione poi ammonisce il difensore bianconero.

10' - Contatto Dumfries-Chiesa, Guida lascia correre tra le proteste bianconere.

8' - Bremer atterra Thuram, per Guida non ci sono gli estremi del fallo.

7' - Dumfries sbaglia a controllare un pallone, Darmian controlla agevolando l'intervento di Sommer. Fase confusa del match, qualche errore dei nerazzurri in disimpegno.

6' - Inter che giostra il pallone poco oltre la mediana.

4' - Thuram spizza di testa sulla punizione di Dimarco, Szczesny blocca.

3' - Intervento in ritardo di Rugani su Dumfries, punizione per l'Inter.

1' - Primo tentativo della Juventus con Cambiaso che approfitta della disattenzione di Dimarco sull'assist di Rabiot e calcia al volo, tiro che finisce fuori. Giocata fine di Chiesa.

-----

20.48 - Primo pallone del match per la Juventus: PARTITI!

20.45 - Rabiot e Lautaro davanti a Guida per il sorteggio. Subito dopo, i due capitani leggono il messaggio di sensibilizzazione per la lotta alla violenza sulle donne.

20.43 - Juventus e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.40 - Inter nel tunnel, Juve che si fa attendere.

20.38 - Annuncio della formazione bianconera, mentre si fanno sentire i sostenitori nerazzurri.

20.30 - Le squadre tornano negli spogliatoi: fra pochi minuti sarà Juventus-Inter.

-----

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!