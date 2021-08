Giulini irritato chiede a Nandez alternative all’Inter, ma lui non cambia idea

Non si schiarisce il cielo attorno all'uruguaiano che si è promesso da tempo ai nerazzurri. Nuova offerta in arrivo?

Alessandro Cavasinni

Anche da Cagliari, e in particolare dal portale centotrentuno.com, spiegano come Nahitan Nandez resta eccome una pista viva per l'Inter. A destra presumibilmente arriverà Dumfries, i nerazzurri lavorano poi all'arrivo di un altro attaccante oltre Dzeko dopo la partenza di Lukaku, ma il feeling con l'uruguaiano non si è affievolito e la proposta già accettata da un quadriennale a 3 milioni a stagione è sempre lì sul tavolo.

"I nerazzurri, dunque, non avrebbero abbandonato affatto la pista che porta al Leon, ma con l’impegno su più tavoli avrebbero chiesto al giocatore due giorni di pazienza prima di ritornare sulla trattativa con il Cagliari - si legge -. Da parte rossoblù si attende l’evoluzione, ma filtra irritazione per una situazione che ha preso una piega di difficile gestione. Anche se nelle ultime ore il presidente Giulini avrebbe messo in gioco una nuova carta cercando di cambiare strategia. L’idea del patron rossoblù sarebbe quella di spingere l’entourage del giocatore a presentare nuove pretendenti che possano mettere sul piatto quanto l’Inter non appare intenzionata a spendere".

E però c'è da rispettare anche il desiderio di Nandez, che vuole fortemente l'Inter. Peraltro, per ora non si scorgono alternative ai nerazzurri. Secondo centotrentuno.com, nelle prossime 24 ore dovrebbe entrare in gioco la diplomazia, con da una parte l’Inter che starebbe preparando una nuova offerta al Cagliari e dall’altra la società rossoblù che aspetta di capire se il silenzio post rottura possa aver creato i presupposti per la chiusura felice dell’affare.