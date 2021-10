Giudice Sportivo – Luiz Felipe squalificato un turno. Multa di 10mila euro per Kolarov

Il serbo è stato multato per un gesto provocatorio nei confronti dei sostenitori della Lazio

Sono arrivate le sentenze del Giudice Sportivo per il convulso finale di Lazio-Inter. Gerardo Mastrandea ha decretato una squalifica per una giornata effettiva di gara e un'ammenda di 5mila euro per il difensore biancoceleste Luiz Felipe, "per essere, al termine della gara, saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generando un parapiglia tra i calciatori delle due squadre".