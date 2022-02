Giudice sportivo, Inter stangata: due turni di stop a Bastoni, uno a Inzaghi. Lautaro multato

Tre i tesserati puniti dopo i noti fatti del derby

Arriva una vera e propria stangata dal Giudice sportivo per l'Inter dopo i noti fatti del derby di Milano di sabato sera. Tre i tesserati nerazzurri puniti: Lautaro Martinez è stato sanzionato con una multa di diecimila euro, Simone Inzaghi con un turno di squalifica più una sanzione di 15mila euro e Alessandro Bastoni con due giornate di stop. Per concludere il quadro della stracittadina, Gerardo Mastrandrea ha inflitto un turno di squalifica e multa di 5mila euro a Theo Hernandez, oltre a sanzionare il Milan con un'ammenda della stessa entità (moneta lanciata in campo al 38esimo del primo tempo che ha colpito uno steward senza conseguenze lesive).