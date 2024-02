Sono nove i giocatori che sono stati squalificati per un turno dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la 24esima giornata di Serie A. Si tratta di Simone Aresti (Cagliari), Domagoj Bradaric (Salernitana), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Juan Jesus (Napoli), Alessio Romagnoli (Lazio), Simone Romagnoli (Frosinone), Gleison Bremer (Juventus), Adrien Tameze (Torino) e Matias Vecino (Lazio). In chiave Inter, c'è da segnalare la multa di 4mila euro comminata alla società "per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria". Sanzioni anche per Milan (8mila), Bologna (2mila) e Salernitana (millecinquecento euro).

A proposito di multe, una da 10mila euro è stata inflitta pure al tecnico della Juve Massimiliano Allegri "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!