Ginter ai margini del BMG? Hütter: “Lui e Friedrich possono giocare insieme”

L'allenatore dei tedeschi chiarisce la sua idea sul centrale della nazionale tedesca che tanto piace all'Inter

Alla vigilia del match di Coppa di Germania contro l'Hannover, Adi Hütter , in conferenza stampa assieme al diesse Max Eberl, è tornato anche su uno degli argomenti caldi in casa Borussia Mönchengladbach, ossia il futuro di Matthias Ginter , accostato all'Inter in vista della prossima stagione.

Alcuni avevano ipotizzato l'esclusione fino alla fine della stagione del centrale della nazionale tedesco, vista la scelta ormai presa di andare via a parametro zero e l'arrivo di Marvin Friedrich. "Nessuno ha mai detto che i due non possano giocare insieme, non è mai stato un problema - ha spiegato l'allenatore del BMG -. Anzi, resta un'opzione del tutto possibile. Ogni partita scegliamo la squadra titolare che riteniamo essere la migliore".