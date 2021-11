GdS – Zhang tiene il punto sulla proprietà. Per lui buone nuove… dalla Formula 1?

L'arrivo in Formula Uno del pilota Guanyu Zhou potrebbe essere il segnale di un cambio di rotta di Pechino verso lo sport

L'arrivo di un pilota cinese in Formula Uno, Guanyu Zhou, che dal 2022 guiderà un'Alfa Romeo al posto di Antonio Giovinazzi, apre nuovi scenari nel rapporto tra la Cina e lo sport? La Gazzetta dello Sport evidenzia come questa notizia possa fungere da volano per un nuovo piano di investimenti nello sport da parte del Paese della Grande Muraglia. E il pensiero non può correre all'Inter e al gruppo Suning, colpito duramente dalla pandemia e che al momento è al centro di una rete di partecipazioni societarie sulla quale ora starebbero lavorando le banche cinesi in stretta sintonia con il Governo centrale, per ristrutturare il debito del gruppo. Nell'operazione sarebbe addirittura coinvolta una delle maggiori banche pubbliche cinesi, Citic. Si potrebbe andare verso un riassetto complessivo del gruppo, con l'Inter che è pur sempre l'asset più rilevante del quarto ramo del gruppo, vale a dire Suning Sports.