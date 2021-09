GdS – Sensi e Bastoni ko in Nazionale: oggi saranno verificati, Inzaghi in ansia

Il centrocampista e il difensore sarebbero dovuti partire dal 1' contro la Lituania, ma al massimo andranno in panchina

Allarme in casa azzurra e... nerazzurra: stop per Stensi e Bastoni . I due, nelle idee di Mancini, stasera sarebbero dovuti partire titolari nel match del Mapei Stadium contro la Lituania e, invece, al massimo guarderanno la sfida dalla panchina e difficilmente verranno utilizzati. Entrambi - secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport - sono a rischio: il centrocampista ha problemi a un polpaccio, mentre il difensore è rimasto vittima di una contusione in allenamento. Oggi saranno verificati dallo staff medico azzurro e si deciderà sul da farsi.

Un grosso problema per il c.t. che, oltre a dover rinunciare ai vari Spinazzola, Lazzari, Belotti, Pellegrini, Mancini e Verratti, ieri ha registrato pure i forfait di Immobile, Zaniolo, Chiesa e Insigne. Mancassero pure i due interisti, sarebbe notte. E così, in difesa confermato giocoforza Bonucci vicino ad Acerbi, così come in mezzo ci sarà Jorginho assieme a Pessina e Locatelli (rifiata Barella). In attacco, Berardi e Bernardeschi assisteranno Raspadori, con Scamacca e Kean alternative in panchina. Non il massimo della vita per i campioni d'Europa.