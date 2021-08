GdS – Sanchez non dà garanzie: altro colpo in attacco? E occhio a Nandez

Il mercato dell'Inter potrebbe non essere finito con Correa: Scamacca e Keita nel mirino, piace sempre Nandez

Oggi Correa firmerà ad Appiano il suo contratto con l'Inter e poi si metterà subito a disposizione di Inzaghi. Ma il mercato in entrata dell'Inter potrebbe non essere finito qui. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri stanno valutando con attenzione le condizioni di Sanchez , tornato ieri alla Pinetina: sul cileno ci sono poche certezze e non è detto che la dirigenza non piazzi un colpo last-minute. Innanzitutto, si potrebbe trattenere a Milano il giovane Satriano che tanto ha impressionato nel pre-campionato. Ma in caso di cessione in prestito dell'uruguaiano, ecco che alla corte di Inzaghi potrebbe arrivare un'altra pedina.

"Va tenuto in grande considerazione il nome di Gianluca Scamacca, che pure è nel mirino di Verona ed Eintracht, ma che certo non resterà al Sassuolo - spiega la Gazzetta -. L’Inter non ha la possibilità di fare altri acquisti a titolo definitivo, ma il prestito non è eventualità da scartare". Non solo Scamacca. Secondo la rosea, non va dimenticato il nome di Keita, che a inizio mercato si era proposto (ma qui ci sarebbe da riallacciare i dialoghi con Pastorello dopo l'affaire Lukaku...). E a centrocampo, poi, un’uscita a sorpresa potrebbe favorire un ritorno di fiamma a sorpresa per Nandez.