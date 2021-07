GdS – Oriali-Inter, a breve l’incontro con Marotta: si va verso la separazione

L'eventuale posto vacante verrà riempito dallo stesso ad e da Ausilio

Entro la settimana, Lele Oriali incontrerà Beppe Marotta per parlare del suo futuro all'Inter, apparso subito in bilico dopo l’addio di Antonio Conte. L’Europeo ha dilatato i tempi, ma ora sembra davvero arrivato il momento di affrontare la questione, anche perché nel frattempo il modello gestionale del club è cambiato. Non solo per l’avvento di Simone Inzaghi, ma in linea generale per la volontà di dare un approccio diverso al lavoro di campo a partire dalla stagione appena iniziata.