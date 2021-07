GdS – Ora Inzaghi ha fretta: subito Nandez

Il nuovo allenatore nerazzurro ha chiesto alla società di chiudere in fretta la trattativa per l'uruguaiano

Il nodo tra Inter e Cagliari resta la somma sulla quale accordarsi per quanto riguarda l'onerosità del prestito. Sul resto - dalla formula (prestito con diritto di riscatto) alle volontà di tutti i protagonisti in gioco - c'è poco ancora da lavorare. Nahitan Nandez vuole l'Inter e l'Inter vuole lui . Soprattutto, a spingere in questa fase è Simone Inzahgi : secondo la Gazzetta dello Sport, adesso il tecnico ha chiesto di potare entro pochi giorni l'uruguaiano ad Appiano per poterlo allenare e inserirlo negli schemi in vista dell'inizio del campionato. Dunque, ci si attende un'accelerata su questo fronte.

D'altronde, Inter e Cagliari sono in costante contatto: definito Dalbert, adesso tocca a Nainggolan. Mentre nell'affare Nandez potrebbero entrare anche Agoume e Pinamonti, preziose monete di scambio in grado di far abbassare il prezzo di Nandez valutato da Giulini circa 30 milioni. "Nandez ha, comunque, già un accordo con l’Inter per un quadriennale da tre netti a stagione - conferma la Gazzetta -. Adesso l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio vorrebbero usare il fattore tempo per ammorbidire le richieste dei sardi, ma l’accelerazione è quasi obbligata: bisogna mettersi d’accordo sul valore della prima tranche, che ovviamente poi andrebbe a condizionare il riscatto. Il Cagliari immagine una formula assai onerosa in stile Barella, l’Inter non vorrebbe spendere più di 2-3 milioni subito".