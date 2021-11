GdS – Onana-Inter, ufficialità attesa a febbraio 2022. Primi dettagli sull’ingaggio

Accordo con il portiere ora all'Ajax, si valuterà se sarà titolare subito o si alternerà con Samir Handanovic

Il camerunese André Onana sarà con tutta probabilità un giocatore dell’Inter a partire dalla prossima stagione. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i nerazzurri abbiano trovato l’accordo con il portiere che si svincolerà a giugno dall'Ajax. L'ufficialità dell'accordo, si legge, potrebbe arrivare già entro il prossimo mese di febbraio. La Rosea annuncia inoltre quello che potrebbe essere l'ingaggio dell'estremo difensore, che in nerazzurro arriverebbe a prendere 3 milioni di euro a stagione. Bisognerà quindi valutare se giocherà come titolare da subito oppure se si alternerà con Samir Handanovic per il primo anno in Italia.