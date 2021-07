GdS – Nandez più vicino: il Cagliari apre alla formula Marotta

Il club sardo ha chiesto 5 milioni per il prestito iniziale e ha dato l'ok al diritto di riscatto

Passi avanti decisi nella trattativa tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez, al quale intanto è stato concesso di ritardare il ritorno in Italia evidentemente proprio per ragioni di mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Cagliari ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, chiedendo all'Inter 5 milioni come "caparra": ancora troppi per i nerazzurri, felici però dell'apertura di Giulini, sempre considerando che in ballo resta pure l'affare Nainggolan. "Questa operazione sarebbe slegata dalla trattativa per Nandez, ma la pratica è un po’ diversa dalla teoria: accontentare economicamente Radja serve ad ammorbidire il Cagliari nel prezzo del prestito dell’uruguaiano - spiega la Gazzetta -. Quella cifra, 5 milioni, è un punto di partenza: c’è un mese intero per lavorare sulla prima tranche e poi pure sul riscatto". L'idea di Marotta e Ausilio è quella di girare il belga ancora in prestito per un anno, senza risoluzione per evitare minusvalenze e contribuendo allo stipendio per 1,2 milioni sui 4,5 totali. "Nahitan è atteso in Sardegna venerdì ma, a proposito di casualità, il suo aereo prima passerà da Milano", suggerisce la rosea.