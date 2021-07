GdS – Nandez in chiusura, Bellerin va in pressing

Trattative avanzate con il Cagliari per l'uruguaiano. Lo spagnolo prova a capire le intenzioni dell'Arsenal

Secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa per Nahitan Nandez va avanti spedita e non è da escludere l'accelerata decisiva già in questo weekend. Non a caso, il Cagliari ha concesso all'uruguaiano tre giorni extra di ferie, forse proprio per evitargli il ritorno in Sardegna e permettergli di approdare direttamente a Milano. Giulini vorrebbe almeno 5 milioni subito, i nerazzurri offrono la metà per il prestito (con diritto di riscatto). Si lavora. "Lunedì la lunga chiacchierata tra i due club è servita a sistemare i dettagli del passaggio in Sardegna di Nainggolan, che alla fine tornerà al Cagliari per la terza volta in prestito. Per Nandez, serve pazientare ancora un po’, ma tutti i segnali portano all'ottimismo", assicura la Gazzetta. Ai sardi piace molto Satriano e potrebbe essere lui la carta per sbloccare definitivamente l'affare Nandez.