GdS – Nandez ha detto sì all’Inter, ora si cerca la quadra con il Cagliari

In settimana incontro tra Marotta e Giulini per provare a imbastire una trattativa

Nahitan Nandez ha detto sì all'Inter. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'agente ha incontrato GiuseppeMarotta e Pieno Ausilio facendo sapere ai due dirigenti che l'uruguaiano valuta solamente il club nerazzurro come opzione per un cambio di maglia. C'è però da trovare la quadratura del cerchio: l'Inter propone infatti un prestito con diritto di riscatto, anche alto, ma solo un diritto e non un obbligo. In settimana intanto Marotta incontrerà Tommaso Giulini per capire se ci sono gli estremi per imbastire una trattativa. Se il Cagliari dovesse accettare il prestito, non è escluso che l'Inter vada all'assalto anche di Hector Bellerin. Il sì del giocatore, intanto, è un bell'assist.