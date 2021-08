GdS – Nandez, è il giorno. Rog e la fretta di Inzaghi fattori nella trattativa

Continuano i discorsi tra Inter e Cagliari per l'uruguaiano

Può davvero essere quella di oggi la giornata buona per Nahitan Nandez . Lo scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui Inter e Cagliari si vedranno per trovare una soluzione alla trattativa.

Ci sono due aspetti da considerare: il primo è la cessione di Nainggolan ai sardi, che "non può esser tenuta fuori dai discorsi". Il secondo è il grave infortunio a Rog , il cui lungo stop "rischia di irrigidire la posizione del club sardo, almeno in termini economici".

La distanza tra domanda è offerta è nota: il Cagliari chiede 5 milioni per il prestito e 21 per il riscatto, la seconda cifra è accettata dall'Inter ma per la prima i nerazzurri sono fermi a 3. La differenza può essere colmata con il prestito di Nainggolan, dividendosi l'ingaggio. Filtra ancora un moderato ottimismo.