Lautaro corteggiato da Messi? Conte si consola con una possibile accoppiata a parametro zero: Dries Mertens più Edinson Cavani. Oltre al sostituto del Toro (Werner?), il tecnico nerazzurro necessiterebbe anche di altre due pedine per completare un reparto che perderà Sanchez (niente riscatto) ed Esposito (in prestito a farsi le ossa). Lukaku, dunque, resterebbe l'unica punta a disposizione e, con Lautaro in Catalogna, ne mancherebbero almeno altre tre.

Proprio Lukaku, secondo la Gazzetta dello Sport, può rivelarsi un jolly prezioso per convincere Mertens ad accettare la corte nerazzurra. Il Napoli ancora spera nel rinnovo, il Chelsea resta in agguato, ma a oggi è l'Inter il club che più probabilmente potrà avvalersi dei servigi dell'ex Psv. "Il belga, che ha compiuto 33 anni il 6 maggio, ha l’esperienza che l’allenatore cerca e nei pensieri di Antonio dovrebbe fare quello che quest’anno non è riuscito a Sanchez, alternativa top a Lukaku-Lautaro soltanto sulla carta - conferma la rosea -. Dries al Napoli guadagna 5 milioni a stagione, ora vuole firmare l’ultimo contratto pesante della carriera: chiede un accordo di due anni con un ingaggio identico a oggi, tempi e cifre non spaventano l’Inter".

Assieme a Mertens, l'altro obiettivo a zero per l'attacco resta Cavani. Anche l'uruguaiano, classe 1987, è in scadenza e il rinnovo col Psg appare un miraggio. Leonardo vorrebbe tenersi Icardi e lascerebbe partire El Matador: in tal caso, l'Inter sarebbe pronta al blitz, mettendo fisiologicamente mano all'attuale stipendio da circa 12,5 milioni a stagione. Troppi per i nerazzurri.

VIDEO - ALLA SCOPERTA DI... - GIORGIOS VAGIANNIDIS, UN 18ENNE GIOIELLO PER I NERAZZURRI