GdS – L’Inter accelera per Nandez: accordo col giocatore, Marotta vede Giulini

I nerazzurri cercano di chiudere i negoziati a breve: l'ex Boca scalpita, Inzaghi pure. Agoume nell'affare?

L'incontro di ieri tra Ausilio e Capozucca è l'ulteriore conferma dell'effettiva e concreta trattativa tra Inter e Cagliari per Nahitan Nandez . Come già anticipato dalla nostra redazione ( LEGGI QUI ), l'uruguaiano ha dato il suo ok al trasferimento a Milano e i due club stanno studiando la soluzione migliore per chiudere l'affare.

Tra nerazzurri e rossoblu in ballo ci sono pure i nomi di Dalbert e Nainggolan, ma il piatto forte di ieri nel menù è stato quello relativo all'ex Boca, che non vede l'ora di arrivare ad Appiano. Lo sottolinea pure la Gazzetta dello Sport, che spiega come già domani ci sarà un altro vertice, stavolta direttamente tra Marotta e Giulini, a margine dell'assemblea di Lega: il Cagliari chiede garanzie sull'incasso, l'Inter può proporre solo un prestito oneroso con diritto di riscatto. L'accordo tra Nandez e l'Inter è già stato trovato nello scorso weekend per un quadriennale da 3 milioni a stagione. Nell'affare potrebbe finire Agoume, che piace a Giulini, mentre più difficilmente in Sardegna potrà finire uno tra Pinamonti (ingaggio elevato) e Satriano (richieste dall'estero). L'arrivo dell'uruguaiano, utile sia da esterno a tutta fascia che da mezzala, secondo la Gazzetta chiuderebbe le porte a Bellerin.