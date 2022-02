GdS – Lautaro-Theo: la posizione dell’Inter. Anche Inzaghi e Bastoni a rischio?

Tutto dipenderà da quanto hanno visto e sentito gli ispettori Figc

La questione del presunto sputo di Lautaro Martinez a Theo Hernandez nel concitato finale del derby di Milano è stata ridimensionata dall'Inter. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino, interrogato sull'episodio, ha assicurato di non aver fatto nulla: "da Appiano - si legge sulla rosea - sottolineano con forza come il giocatore stesse parlando in maniera concitata, nel momento (per alcuni) incriminato: difficile, pur volendo, combinare in maniera così rapida parole e sputo".