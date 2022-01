GdS – Marotta, tutto su Frattesi e Scamacca. E c’è la strategia del doppio affare

Il mirino è fortemente puntato sui due giocatori. Il Sassuolo li valuta complessivamente 65 milioni, Marotta punta ad abbassare la base fissata dai neroverdi

Il mirino di Marotta è già puntato verso il prossimo obiettivo. Le attenzioni ora sono rivolte in direzione Reggio Emilia, più precisamente a Sassuolo, dove Scamacca e Frattesi sono pedine che scaldano parecchio gli interessi della dirigenza nerazzurra. L’attaccante è il prescelto per completare il reparto della prossima stagione, di fatto con l’idea di costruire in casa il dopo Dzeko. C’è solo Scamacca nei pensieri. Tanto è che nelle scorse settimane, come rivelano i colleghi de "La Gazzetta dello Sport", era stato proposto Origi, ma l'Inter ha deciso di passare oltre. Marotta e Ausilio sperano nell'abbassamento della quota fissata sui 40 milioni dalla dirigenza neroverde. Ci sarebbe per la verità anche un altro modo, di ingolosire il Sassuolo. La possibilità di mettere in piedi un tavolo che riguarda il doppio affare, inserendo la mezzala Davide Frattesi. Carnevali ha fissato a 25 milioni di euro il prezzo del suo centrocampista. l’Inter oggi non lo valuta più di 15.