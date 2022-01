GdS – Inter tra presente e futuro: oggi Gosens, poi Scamacca e Frattesi

Le strategie di mercato dei campioni d'Italia sono chiarissime non solo per gennaio, ma anche per giugno

Alessandro Cavasinni

Onana prima, poi Gosens e in futuro Scamacca e Frattesi: l'Inter si assesta per il presente e guarda però già anche al futuro. Come conferma anche la Gazzetta dello Sport, ieri sono stati definiti tutti i dettagli per l'esterno tedesco che arriva subito alla corte di Inzaghi in prestito con diritto di riscatto: 22 milioni più 3 di bonus semplici da centrare e altri 2 legati invece a obiettivi di squadra. "La cifra potenziale dell’affare è dunque di 27 milioni di euro. Certamente meno dei 35 che inizialmente chiedeva l’Atalanta - si legge -. Gosens è fermo da settembre, la cosa non può non pesare in una trattativa. Ed è per questo che il tedesco ieri pomeriggio, in gran segreto, è stato già sottoposto ad alcuni controlli legati al suo infortunio muscolare. I tempi di recupero del giocatore sono confermati: il mancino sarà pronto per Inzaghi a fine febbraio. Stamattina sono in programma le visite mediche di routine, nel pomeriggio l’annuncio e la firma fino al giugno 2026, per un contratto da 3 milioni di euro complessivi a stagione (2,5 di parte fissa più bonus)".

Le grandi manovre, come detto, proseguono in vista della prossima stagione e gli occhi sono su due gioielli del Sassuolo. Frattesi è considerato un nuovo Barella, mentre Scamacca è il centravanti futuro della Nazionale azzurra. "L’attaccante è il prescelto per completare il reparto della prossima stagione, di fatto con l’idea di costruire in casa il dopo Dzeko - sottolinea la rosea -. C’è un retroscena che aiuta a capire: nelle ultime settimane ai nerazzurri è stato proposto il profilo di Divock Origi, il belga del Liverpool che non è da considerare in scadenza, in quanto i Reds sono in possesso di una clausola di rinnovo per un’ulteriore stagione, fino al 2023. L’Inter, a cui pure il calciatore non dispiace, è passata oltre. C’è Scamacca nei pensieri". Costo? 40 milioni. Mentre per Frattesi la richiesta è di 25 (con la Roma che incasserà il 30% del ricavato per precedenti accordi). Si lavora.