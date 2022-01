GdS – Inter, subito Gosens: i dettagli. Zhang ha dato l’ok all’investimento

Tentativo serio dei campioni d'Italia per accontentare Inzaghi: serve un rinforzo a sinistra anche in ottica futura

Priorità esterno sinistro: questo quanto emerso ieri dal summit mercato al quale hanno partecipato Zhang, Marotta, Ausilio e Inzaghi in conference-call. E la Gazzetta dello Sport conferma: mossa decisa per Robin Gosens dell'Atalanta. "Zhang ha dato l’ok a un investimento che sia futuribile, anche a costo di fare uno sforzo in termini di monte ingaggi - si legge -. C’è stato già un contatto tra il club nerazzurro e quello di Percassi. Su Gosens lavora da tempo il Newcastle, che ha offerto al giocatore un contratto pluriennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione. La pista è aperta, ma da ieri c’è un duello apertissimo. E l’Inter si ritiene in corsa. Va trovata, ovviamente, l’intesa sulla formula dell’operazione, ancor più che sulle cifre".