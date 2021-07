GdS – Inter-Socios.com, ufficialità a breve: l’esordio dello sponsor con l’Arsenal

Secondo la rosea, l'azienda garantirà più di 20 milioni di euro a stagione ai nerazzurri

L’Inter sta per ufficializzare il nuovo main sponsor che prenderà il posto di Pirelli, marchio legato al club milanese per 26 anni. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’accordo con Socios.com è da considerarsi definito, tanto che il marchio comparirà sulle maglie, sotto lo scudetto, nel test match contro l'Arsenal che si giocherà domenica prossima a Orlando, in Florida (kick-off alla mezzanotte italiana).