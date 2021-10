GdS – Inter, autonomia di un anno? Intanto a gennaio si prevede nuovo taglio dei costi

Stando alla rosea, in estate potrebbe riproporsi il problema di operare una nuova cessione importante. Ma ora si pensa all'immediato

La bufera è passata, ma non del tutto. L'Inter è stata messa in sicurezza, però la Gazzetta dello Sport preannuncia in vista dell'estate una nuova campagna con almeno un sacrificio importante sul mercato. "A differenza della Juve - vedi recente aumento di capitale di 400 milioni -, la proprietà nerazzurra non è in grado di iniettare soldi e ha imposto l'autarchia. L'autonomia raggiunta quest'estate potrebbe durare un anno, al massimo due se si deciderà di attingere a parte del finanziamento ricevuto da Oaktree. Ma la sostanza, si legge, non cambia, perché "è come se quei soldi venissero immessi in un catino che ha un buco e quindi richiede di continuo nuovi liquidi". In estate probabilmente si riproporrà il problema di tenere la rosa competitiva anche davanti alla prospettiva di nuove cessioni pesanti, intanto in Viale della Liberazione si pensa a come affrontare la questione nell'immediato.