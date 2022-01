GdS – Il BVB mette sul piatto 45 mln, ma Scamacca dice no: vuole l’Inter

Chiara l'idea della punta: per lui c'è solo il nerazzurro. Il Dortmund ha chiesto anche Frattesi, ma il Sassuolo se lo tiene stretto

La Gazzetta dello Sport rivela un'offerta ufficiale del Borussia Dortmund per Gianluca Scamacca : 45 milioni per bloccarlo in vista dell'estate, lasciandolo fino a giugno al Sassuolo. Il no è arrivato direttamente dal giocatore che - secondo la rosea - vuole solo l'Inter . I tedeschi ci avevano provato anche per Davide Frattesi , ma qui il niet era giunto direttamente dal club neroverde.

Carnevali ha informato immediatamente Beppe Marotta dell'affondo del Dortmund per la punta. "Non è solo una questione di rapporti amichevoli. Carnevali sa bene come i nerazzurri siano interessati al giocatore in prospettiva - si legge -. E sa pure che, ora che la Juventus ha preso Vlahovic, in Serie A la concorrenza di fatto non esiste. L’Inter si è limitata ad ascoltare. Adesso non può agire: lo sforzo sul mercato è stato fatto con Gosens, la sessione sarà completata con Caicedo, non c’è spazio per tentativi in extremis. E a un certo punto l’ipotesi si era pure fatta largo, trovando però riscontri negativi. L’ennesimo riscontro positivo, piuttosto, Marotta e Ausilio l’hanno avuto con la posizione del giocatore. Scamacca sa dell’Inter e vuole l’Inter. Sa – così giura chi sta vicino al giocatore – che Inzaghi lo apprezza. E lui considera l’Inter l’approdo ideale per proseguire la sua crescita, sia in termini ambientali sia per questioni tattiche". Insomma, grande fiducia in vista dell'estate.