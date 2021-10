GdS – Handanovic è tornato, ma il futuro è Onana: l’annuncio dopo il mercato

Lo sloveno potrebbe restare come vice

Samir Handanovic sta provando a rialzare la testa, ma il futuro della porta interista si chiama André Onana . Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, il 25enne estremo difensore dell' Ajax e della nazionale del Camerun sarà libero di firmare a parametro zero da febbraio e salvo sorprese arriverà a Milano dall'estate successiva. L'accordo verrà reso ufficiale dopo il mercato di riparazione, Handanovic potrebbe anche restare come vice, ma anche lui ha il contratto in scadenza.

L'Inter, si legge sulla rosea, aveva anche pensato di anticipare l'arrivo di Onana a gennaio, ma alla fine si andrà avanti con il capitano fino al termine della stagione. Handanovic è infatti un leader in spogliatoio e l'ambiente ha fiducia in lui. Questo a prescindere dal fatto che dal prossimo anno si vada su un profilo diverso, più giovane, con alle spalle 204 presenze in maglia biancorossa. Fermo per squalifica perché positivo a un controllo antidoping (secondo il club aveva preso per sbaglio dei farmaci destinati alla moglie, che non migliorano le prestazioni sportive) dal 3 novembre potrà tornare in campo, ma bisognerà capire cosa vorrà fare l'Ajax sapendo di avere in mano un portiere destinato all'addio.