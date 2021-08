GdS – Handa, gli errori si accumulano: l’Inter pensa a un nuovo portiere

Quello del Bentegodi è solo l'ultimo svarione di una lista che inizia a farsi troppo lunga. E allora il club valuta alternative

Secondo quanto rilancia la rosea, all'Inter è stato offerto a più riprese André Onana dell'Ajax: classe 1996, il camerunese è in scadenza con l'Ajax e da febbraio può firmare a zero per qualsiasi altro club. "Ma al momento il nome di Onana è soltanto uno dei tanti sul taccuino della dirigenza nerazzurra - si legge -. Che intanto in casa ha elementi validi, pronti a giocarsi le proprie carte anche in ottica futura. È il caso di Ionut Radu, ad esempio, cresciuto nel vivaio Inter e dallo scorso anno vice Handa: il romeno vanta 53 presenze in A (51 col Genoa e 2 con l’Inter) ed è stato tra i leader della selezione U21, rivelazione all’Europeo del 2019. E poi è giusto ricordare che l’Inter ha sotto contratto due giovanissimi portieri dal futuro assicurato: il brasiliano Brazao - classe 2000 - si è da poco rotto il crociato, ma per lui anche un grande del passato come Julio Cesar ha speso parole importanti. E poi c’è Filip Stankovic, 19 anni, figlio d’arte, di cui si parla un gran bene, ora girato in prestito al Volendam, in Olanda". Tra i profili monitorati restano Cragno e Meret, opzioni valide per la prossima estate.