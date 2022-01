GdS – Gosens ha già parlato con Inzaghi: sarà pronto a fine febbraio

Il contratto fino al 2026 prevede 3 milioni di euro complessivi a stagione (2,5 di parte fissa più bonus)

L'affare è fatto. L'Inter ha una nuova freccia sulla corsia mancina. Robin Gosens arriva dall’Atalanta in prestito gratuito per sei mesi , il riscatto avverrà all’inizio della prossima stagione e non tra 18 mesi, come inizialmente previsto. L’Inter verserà a Percassi 22 milioni di euro di cifra fissa, più tre milioni di bonus semplici da centrare e altri due legati invece a obiettivi di squadra. La cifra potenziale dell’affare è dunque di 27 milioni di euro .

Il tedesco, riferisce La Gazzetta dello Sport, ieri pomeriggio è stato già sottoposto in gran segreto ad alcuni controlli legati al suo infortunio muscolare. I tempi di recupero del giocatore sono confermati: il mancino sarà pronto per Inzaghi a fine febbraio. In mattinata sono in programma le visite mediche di routine, nel pomeriggio l’annuncio e la firma fino al giugno 2026, per un contratto da 3 milioni di euro complessivi a stagione (2,5 di parte fissa più bonus). Salvo cambi di programma, il giocatore non raggiungerà in giornata Appiano Gentile. Ma si è già sentito per via telefonica con il tecnico Simone Inzaghi.