GdS – Florida Cup, l’Inter per ora conferma la partecipazione

Resta in dubbio la partecipazione della squadra di Inzaghi alla tournée statunitense

Dopo le indecisioni dei giorni scorsi e la scelta comunque di partire per gli Stati Uniti, adesso per l' Inter tutto è tornato nuovamente in dubbio dopo che l'Arsenal, colpito da alcuni casi di Covid-19, ha deciso di rinunciare alla partecipazione alla Florida Cup . Proprio i Gunners sarebbero dovuti essere gli avversari dei nerazzurri nella semifinale di domenica, prima dell'altro match in programma mercoledì 28 contro una tra Everton e Millonarios .

La partenza è stata programmata per domani mattina con un charter e un contingente ridotto, ma ora si attendono novità dagli organizzatori: servirà trovare un nuovo avversario o rivedere il format del torneo. Per ora il club conferma la partecipazione, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport. "Anche l'Everton di Benitez ha confermato la partecipazione, mentre l'Arsenal - che cercherà di evitare una penale - sta studiando come riorganizzare l'attività in patria in vista dell'esordio in campionato, venerdì 13 agosto in casa del neopromosso Brentford", si legge.