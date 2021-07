GdS – È il giorno di Socios.com: l’Inter nel futuro (e più ricca)

Il club nerazzurro oggi ufficializzerà l'accordo con il nuovo main-sponsor che raccoglie l'eredità di Pirelli

Come spiega la Gazzetta dello Sport, Token Socios.com è un’azienda rivoluzionaria già presente nel mondo del calcio da anni e che proprio l’altro ieri ha ufficializzato anche una nuova partnership con l’Arsenal. "Attraverso l’innovativa tecnologia blockchain, Socios.com aiuta i club di calcio a realizzare un’importante trasformazione digitale, coinvolgendo i propri tifosi attraverso i “fan token”, gettoni specifici per ogni club e disponibili in numero limitato: possono essere acquistati/scambiati all’interno della piattaforma e la variazione del prezzo dipende dalle condizioni del mercato. Chi possiede un token può accedere ad un sistema di votazione dedicato per ogni club".