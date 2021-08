GdS – Dzeko, manca una mensilità. Se passa lo stallo gioca con la Dinamo

Non è ancora da escludere la possibilità di un esordio con gli ucraini

Il motivo per cui Edin Dzeko non è ancora un giocatore dell'Inter è una mensilità arretrata dalla Roma su cui ancora si battaglia. Si tratta dei pagamenti relativi al mese di luglio, non meno di 400mila euro secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport. Una questione di principio per il calciatore, ma il club giallorosso sente di aver fatto il suo liberandolo a zero.