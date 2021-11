GdS – De Vrij, sospiro di sollievo: niente stiramento per l’olandese

Il centrale olandese sarà comunque costretto a saltare sia il Napoli domenica che lo Shakhtar Donetsk in Champions

Sospiro di sollievo in casa Inter: per quanto riguarda le condizioni di Stefan De Vrij, non si tratta di stiramento. Dunque, scongiurato il pericolo di uno stop lungo per il centrale nerazzurro che si era fermato al 90' di Montenegro-Olanda. Secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore è rimasto vittima "solo" di un risentimento agli adduttori della coscia destra. Niente da fare per Napoli e Shakhtar, ma lo stop non sarà eccessivo. Le previsioni parlano di un rientro per la trasferta di Venezia del 27 novembre oppure per l'infrasettimanale con lo Spezia di mercoledì 1° dicembre.