GdS – Da Rüdiger a Insigne: i parametri zero nel mirino di Ausilio e Marotta

L'Inter osserva con attenzione al mercato degli svincolati: tanti i profili che piacciono al club nerazzurro

Alessandro Cavasinni

Non solo Onana. L'Inter monitora con grande attenzione il mercato degli svincolati in vista della prossima stagione. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, che elenca tutta una serie di profili che interessano più o meno concretamente il club nerazzurro e che potrebbero arrivare a Milano a parametro zero.

La rosea parla, ad esempio, di un sondaggio per Rüdiger, ancora senza firma con il Chelsea: alte di parecchio le richieste per l'ingaggio. E piace tanto anche un altro tedesco, Ginter del Borussia MG: anche lui difensore come l'ex romanista. Per il compagno di squadra Zakaria, invece, i nerazzurri sembrano avere poche chance, con altre società che si sarebbero mosse in anticipo. Tentazione più concreta quella che porta al Tecatito Corona del Porto, un esterno offensivo in grado di adattarsi a fare il tutta fascia grazie al lavoro di Conceiçao.

In attacco, poi, è sempre di attualità il nome di Lacazette dell'Arsenal, senza scordare il sogno proibito Insigne. L'Inter, insomma, non resta con le mani in mano e valuta a 360 gradi. "Sono tutti sul tavolo del d.s. Piero Ausilio, l’uomo che ha avuto l’intuizione Onana, e dell’a.d. Beppe Marotta, specialista del genere", si legge.